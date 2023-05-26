Центр занятости населения г. Татарска информирует, что в целях реализации государственной программы по социальной защите военнослужащих, участников специальной военной операции и членов их семей, членов семей мобилизованных граждан и добровольцев, в том числе погибших при исполнении воинского долга Федеральное государственное казенное военное профессиональное образовательное учреждение «183 учебный центр» Министерства обороны Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону, пр-т М. Нагибина, д. 24/50) проводит конкурсный набор курсантов из числа лиц, указанных категорий, для обучения по программам подготовки специалистов со средним профессиональным образованием со сроком обучения 2 года 10 месяцев и выдачей диплома государственного образца.

Обучение осуществляется по специальностям:

- летательные аппараты и авиационные двигатели;

- авиационное оборудование;

- радиоэлектронное оборудование летательных аппаратов;

- авиационное вооружение.

Зачисление курсантов в ФГКПОУ «183 учебный центр» МО РФ производится на основании аттестатов о полном среднем образовании без учета результатов ЕГЭ.

Кандидаты на поступление, не относящиеся к льготным категориям, зачисляются по результатам профессионально-психологического отбора и конкурса аттестатов о среднем образовании.

Прием документов осуществляется до 28 июля 2023 г.

По окончанию обучения курсантам присваивается воинское звание «прапорщик» с направлением для дальнейшего прохождения службы в воинские части Воздушно-космических сил.

Информацию о правилах приема можно получить по телефонам: 8 (863) 245-02-94, 8-961-3-270, 8-938-133-06-36; по адресу электронной почты: [email protected] или на официальном сайте https://183uc.mil.ru/.