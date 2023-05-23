18 мая в Комплексном центре социального обслуживания населения Татарского района прошло мероприятие, посвященное внедрению новой услуги «Социальная няня» при поддержки благотворительного фонда «Солнечный город» в рамках проекта «Профессиональная забота».

На мероприятие были приглашены семьи, имеющие детей-инвалидов, так как данная услуга в первую очередь будет оказываться им, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

К присутствующим с приветственным словом обратилась директор комплексного центра О.М. Чернова, которая познакомила присутствующих с программой мероприятия, целью и задачами проекта. Специалисты учреждения познакомили с порядком и условиями предоставления услуги, отметив, что такой вид помощи позволит родителям оставить ребенка на время с социальной няней и получить свободное время для решения своих дел или просто отдохнуть. Услугу будут оказывать подготовленные социальные няни, которые пройдут обучение по специальности.

Семьи, желающие воспользоваться услугой «Социальная няня», могут обратиться по адресу: ул. Садовая,107Е, каб. № 17 или по телефону: 24-937.