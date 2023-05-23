На прошлой неделе из боксов, расположенных в магазинах города Татарска, волонтеры МОО «Хатико» собрали 10 тыс. руб. Выражаем огромную благодарность неравнодушным жителям города и района за помощь бездомным животным. На эти средства приобретена вакцина для щенков на сумму 4 тыс. 142 руб., на оставшуюся сумму планируем приобрести ошейники и средства для отлова животных. Увидев такой бокс в магазине, не проходите мимо, оставив там 10-50 руб. Вы спасете чью-то «бездомную» жизнь!





А еще хотелось бы поблагодарить директора школы №2 г. Татарска Галину Андреевну Дурнову и учащихся школы. Дорогие друзья! Огромное спасибо за помощь в поисках щенка, за поддержку, оперативную помощь, отзывчивость и вашу добрую душу! Бездомного малыша, его братиков и сестричек нашли волонтеры.

Для Лорда (кличка потерявшегося щенка) сразу нашлись «хозяйские руки» но он, был немного диковат и попав в чужую для него обстановку испугался и потерялся. Но силами ребят и волонтеров МОО «Хатико» его все-таки нашли через несколько дней и вернули. Молодцы ребята!