Татарский районный суд вынес приговор в отношении 30-летней жительницы г. Татарска по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Судом установлено, что осужденная, являясь работником микрокредитной компании, присваивала денежные средства организации. С целью сокрытия преступных действий более года в период с 2020 по 2021 год осужденная оформляла договоры на иных лиц, которые не знали о происходящем. Всего таким способам подсудимая заключила 35 подложных договоров на различных жителей г. Татарска и района, причинив организации ущерб на сумму свыше 260 тыс. руб.

По представленным стороной государственного обвинения доказательствам суд признал бывшую сотрудницу компании виновной в совершении указанного деяния. Подсудимой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу. Татарская межрайонная прокуратура проверит законность принятого решения в установленные законом сроки.

О.С. Толстов, помощник Татарского межрайонного прокурора