12 мая в Международный день медицинской сестры в Центре культуры и досуга Барабинска разыгрывался Кубок КВН среди медицинских работников центральных районных больниц. Игра была организована с целью популяризации КВН-движения и повышения творческого и интеллектуального уровня среди сотрудников медицинских учреждений.

За кубок боролась команды Татарской центральной районной больницы им. 70-летия Новосибирской области «Красный крест» и Барабинской ЦРБ «Пипетки». Юмор веселых и находчивых оценивало жюри, в состав которого вошли: замглавы Барабинска Вячеслав Шульгин, депутаты Заксобрания Виталий Новоселов и Дмитрий Франчук, Председатель Совета депутатов Барабинского района Евгений Бессонов.

С приветственным словом к участникам обратился главный врач Барабинской ЦРБ Константин Довгулёв. Игроки показали свое сценическое и вокальное мастерство в четырех конкурсах: «Визитная карточка», «Фото-разминка», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание».

В результате победителем и обладателем переходящего кубка КВН стала команда «Пипетки». Все участники были награждены дипломами и памятными подарками, а команда «Красный крест» удостоена специального приза в номинации «Симпатия жюри».

- Обе команды выступили очень достойно, сегодня мы увидели много юмора и находчивости. Я сам играл в КВН в школьные годы и понимаю, сколько трудов нужно вложить в хорошее выступление. Уважаемые медицинские сестры, поздравляю вас с профессиональным праздником, сегодня вы являетесь настоящими ангелами-хранителями для своих пациентов, незаменимыми помощниками для врачей. Желаю вам успехов, стальных нервов, крепкого здоровья и всех благ! - подчеркнул в своем выступлении Вячеслав Шульгин.