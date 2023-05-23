Театральной постановкой по пьесе белорусского драматурга А. Дударева «Не покидай меня», поставленной на сцене Новопервомайского ДК в День Победы, успешно завершена реализация социального стартапа в рамках конкурса «Со мной регион успешнее». Старт реализации проекта под названием «Памяти павших будем достойны» был дан в ноябре прошлого года и продолжался в течение полугода. За этот период были освоены выделенные средства в сумме 56 тыс. 840 руб. на приобретение военной формы и реквизитов времён Великой Отечественной войны, поставлены три спектакля на военно-патриотическую тему, в том числе с выездом в Неудачино.

В рамках реализации проекта, с целью сохранения исторической памяти, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, преемственности поколений, поддержки участников специальной военной операции на Украине, были проведены внеплановые мероприятия: участие в районном конкурсе фронтовых концертных бригад «Дорогами Победы», где мы стали лауреатами 2-й степени, и участие в праздничном концерте, посвящённом празднованию 78-ой годовщины Великой Победы.

Об успешном достижении поставленных цели и задач проекта свидетельствуют отзывы зрителей как присутствовавших в зале, так и видевших постановки, выставленные в соцсетях. Вот лишь некоторые из отзывов.

Н.А. Седымова (с. Новопервомайское): «9 мая театральная студия «Краснополье» порадовала зрителей нашего села новой работой. Спектакль «Не покидай меня» - великолепная постановка, поразила живая игра актеров, до сих пор нахожусь под завораживающем впечатлением от их игры, пробрало до мурашек. Молодые девчата, ещё недавние школьницы, любящие жизнь, но готовые пожертвовать собой, защищая Родину. Очень актуальная тема! Низкий поклон всему коллективу театральной студии и ее руководителю Г.А. Бакиной».

М.А. Радушкина (с. Новопервомайское): «Хочется отметить потрясающую актерскую игру. Замечательные наши девушки - Наташа, Ольга, Наташа и Татьяна Николаевна показали четыре ярких, абсолютно разных характера - стойкая, сильная духом Вероника Кремис, бойкая, острая на язык Зина Батян, утонченная и нежная Аля Ладысева, гордая и скромная Ядвига Гурская. Каждая из девушек была невероятно органична в своем образе и раскрыла его на 100%. Девушки, снимаю перед вами воображаемую шляпу и кланяюсь. Вы все красавицы и умницы. И очень талантливы. Мужчины тоже справились великолепно. Про Якова Генриховича Панкрац я и раньше знала, что он прекрасный актер, но Евгений Кадин в роли капитана Михасева сразил наповал. На мой взгляд, в этом спектакле продумано все, от музыки до декораций. Не представляю, как можно было провернуть такой нереальный объем работы! Спасибо режиссеру Галине Александровне Бакиной за потрясающую постановку!»

Н.В. Семёнова (с. Кузнецово): « Очень хороший спектакль. Есть над чем посмеяться и поплакать. Есть над чем задуматься. Впечатлила игра актеров. Особенно понравилась Ольга Овчинниковв в роли Батян».

М. Полякова, М.А. Химиченко (с. Платоновка): «Нисколько не пожалели, что попали на спектакль. Очень важная и нужная сегодня тема – память о подвигах наших дедов и прадедов в годы войны. Жалко девчонок, которые сражались с врагом и погибали наравне с мужчинами. Светлая им память. Понравилась игра всех актёров, особенно Е. Кадина и О. Овчинниковой. Спасибо за спектакль».

Таня Кныш (ученица 6 класса): «Я посмотрела оба спектакля, и оба мне понравились. В спектакле «Старая телогрейка» ребята играют своих ровесников – мальчишек и девчонок, которых затронула война. Им было трудно, но они выстояли и победили. А в спектакле «Не покидай меня» играют взрослые, в том числе моя мама, чем я очень горжусь. Ей очень идёт военная форма».

Е.Н. Чугайнова (родственница Н. Сергиенко, участницы спектакля): «Живу в Новосибирске. Спектакль «Не покидай меня» посмотрела в «Одноклассниках». Считаю, что для села, для непрофессиональных актёров – просто здорово! Очень удачно подобраны костюмы, музыкальное и сценическое оформление. Молодцы!»

Т.Н. Пилуп, педагог-библиотекарь, член театральной студии «Краснополье»