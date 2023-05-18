В рамках Федерального социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» прошли финальные занятия в подготовительных группах детского сада №8 г. Татарска.

Ребята в ходе игры по правилам дорожного движения, а также в беседе с инспектором отдела ГИБДД МО МВД «Татарский» Мариной Хомченко продемонстрировали знания, полученные в рамках проекта. В заключение мероприятия воспитанникам вручили памятные подарки, призвали исключить игры на дорогах и вблизи проезжей части, быть внимательными и осторожными.

Проект «Безопасная дорога» рассчитан на два года. Автоинспекторы отмечают, что после проведения таких проектов обучения безопасности знания прочно усваиваются детьми. Получив яркие впечатления от интересных занятий, проводимых в рамках проекта, дети рассказывают о них дома, ещё раз вместе с родителями повторяя и закрепляя правила дорожного движения.