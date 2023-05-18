Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 20 мая по 8 июня в связи с проведением капитального ремонта пути. Корректировка во времени следования составит от 2 до 30 минут. Изменения коснутся 14 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Болотная – Новосибирск, Ояш – Новосибирск, Барабинск – Татарская, Новосибирск – Татарская, Татарская – Колония, Коченево – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская, Пригородный простор – Новосибирск-Восточный. Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.