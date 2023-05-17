В газету обратилась жительница Татарска Байсура Фаткуловна Алеева. 26 лет назад у нее пропал сын. Тогда они жили в Янабино Усть-Таркского района. Раиф Хабибулович Алеев 1969 г.р. уехал в Омск на обследование в больницу 25 мая 1997 г. и с тех пор о нем ничего не известно.





До этого, рассказывает мать, он полгода лежал в больнице в Омске с болезнью легких, делали операцию, потом в апреле приехал к родителям, прожил месяц и после того, как ему стало плохо в связи с болезнью, отправился на обследование. Родители искали Раифа, но бесполезно. Выяснили, что в больницу он не приезжал. Обратились в милицию. Там, рассказывает Байсура Фаткуловна, в этом же году дело закрыли в связи с тем, что в Новосибирске обнаружили труп по приметам – рост, национальность, схожим с приметами разыскиваемого. Опознать тело не представлялось возможным, оно уже находилось в поздней стадии разложения. Отец Раифа умер в 2003 г., а мать все надеется, что сын живой и ищет его. Может быть, говорит, потерял память или еще что, бывает ведь всякое. Если у кого из читателей есть какие-нибудь сведения об обстоятельствах пропажи Раифа, просьба обратиться в редакцию. Телефон: 8 (383 64) 24-446. Адрес редакции: Татарск, улица Ленина, 63А. E-mail: [email protected]