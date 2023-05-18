В ледовом дворце спорта «Юность» г. Татарска, Хабаровская любительская хоккейная лига совместно с администрацией Татарского района при поддержке ООО «Луч», ООО «Энергокомплектсервис» производственно-швейного предприятия Atribut, проводит фестиваль хоккея среди юношей и девушек «Моя страна - Россия!». Фестиваль пройдет в два этапа: с 18 по 21 мая - юноши, с 26 по 28 мая - девушки. Для гостей фестиваля в ЛДС будет организована продажа атрибутики фестиваля.
Расписание игр турнира среди юношей 2007 - 2008 г. р.
Участвуют:
- «Юность», Татарский район;
- «Кулагер-2008», Петропавловск, Казахстан;
- «Факел», Куйбышев;
- «Рыси», Маслянинский район;
- «Смена», Омск.
18 мая
14.00 – «Факел» - «Рыси»
16.00 – «Смена» – «Кулагер»
17.45 - Торжественное открытие турнира
18.00 – «Юность» - «Факел»
19 мая
10.00 – «Факел» - «Смена»
12:00 – «Юность» – «Рыси»
16.00 – «Рыси» - «Кулагер»
18.00 – «Юность» – «Смена»
20 мая
9.00 – «Кулагер» - «Факел»
11.00 – «Смена» – «Рыси»
13.00 – «Юность» - «Кулагер»
По окончании матча – награждение победителя и призеров. Закрытие турнира.
Источник: КСС