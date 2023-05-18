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В ледовом дворце спорта «Юность» г. Татарска, Хабаровская любительская хоккейная лига совместно с администрацией Татарского района при поддержке ООО «Луч», ООО «Энергокомплектсервис» производственно-швейного предприятия Atribut, проводит фестиваль хоккея среди юношей и девушек «Моя страна - Россия!». Фестиваль пройдет в два этапа: с 18 по 21 мая - юноши, с 26 по 28 мая - девушки. Для гостей фестиваля в ЛДС будет организована продажа атрибутики фестиваля.

Расписание игр турнира среди юношей 2007 - 2008 г. р.

Участвуют:
 - «Юность», Татарский район;
 - «Кулагер-2008», Петропавловск, Казахстан;
 - «Факел», Куйбышев;
 - «Рыси», Маслянинский район;
 - «Смена», Омск.
 
18 мая
14.00 – «Факел» - «Рыси» 
16.00 – «Смена» – «Кулагер»

17.45 - Торжественное открытие турнира

18.00 – «Юность» - «Факел»
 
19 мая
10.00 – «Факел» - «Смена» 
12:00 – «Юность» – «Рыси»
16.00 – «Рыси» - «Кулагер»
18.00 – «Юность» – «Смена»
 
20 мая
9.00 – «Кулагер» - «Факел» 
11.00 – «Смена» – «Рыси»
13.00 – «Юность» - «Кулагер»

По окончании матча – награждение победителя и призеров. Закрытие турнира.

 
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Источник: КСС  

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