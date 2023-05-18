В ледовом дворце спорта «Юность» г. Татарска, Хабаровская любительская хоккейная лига совместно с администрацией Татарского района при поддержке ООО «Луч», ООО «Энергокомплектсервис» производственно-швейного предприятия Atribut, проводит фестиваль хоккея среди юношей и девушек «Моя страна - Россия!». Фестиваль пройдет в два этапа: с 18 по 21 мая - юноши, с 26 по 28 мая - девушки. Для гостей фестиваля в ЛДС будет организована продажа атрибутики фестиваля.

Расписание игр турнира среди юношей 2007 - 2008 г. р.

Участвуют:

- «Юность», Татарский район;

- «Кулагер-2008», Петропавловск, Казахстан;

- «Факел», Куйбышев;

- «Рыси», Маслянинский район;

- «Смена», Омск.

18 мая

14.00 – «Факел» - «Рыси»

16.00 – «Смена» – «Кулагер»

17.45 - Торжественное открытие турнира

18.00 – «Юность» - «Факел»

19 мая

10.00 – «Факел» - «Смена»

12:00 – «Юность» – «Рыси»

16.00 – «Рыси» - «Кулагер»

18.00 – «Юность» – «Смена»

20 мая

9.00 – «Кулагер» - «Факел»

11.00 – «Смена» – «Рыси»

13.00 – «Юность» - «Кулагер»

По окончании матча – награждение победителя и призеров. Закрытие турнира.