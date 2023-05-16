В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о телефонном мошенничестве на сумму почти два миллиона рублей. Об этом 16 мая 2023 года рассказала старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

По версии правоохранителей, обвиняемые, действуя в сговоре с неустановленными лицами, примерили на себя роли сотрудников банка. Они позвонили жителю Татарска и сообщили ему ложную информацию о попытке оформления кредита на его имя.

Испугавшийся мужчина во все поверил. Во время беседы злоумышленники убедили потерпевшего, что в целях сохранности денег ему необходимо оформить кредит. Новосибирец согласился и с помощью мобильного приложения перевел обвиняемым почти два миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.