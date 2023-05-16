15 мая в Татарске прошла акция по посадке деревьев, посвященная памяти участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

















Деревья были высажены в районе телевизионной вышки в форме букв «Z» и «V». Размер букв 50 на 75 метров. Высаживали сосну в два ряда.

Участников приветствовали глава Татарского района Юрий Вязов и начальник отдела лесных отношений Александр Кидло.

Участие в акции приняли студенты политехнического колледжа, сотрудники полиции, районной и городских администраций, Совета ветеранов, депутаты.