Уважаемые жители города Татарска!

В связи с проведением комплексных мероприятий в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г., будет приостановлена подача горячего водоснабжения к абонентам согласно графику:

котельная №11 – 25 мая - 8 июня;

котельная №6 – 8 июня – 22 июня;

котельная №1 – 22 июня – 6 июля;

котельная №3 – 6 июля – 20 июля;

котельная №7 – 20 июля – 3 августа;

котельная №21 – 3 августа - 17 августа;

котельная по ул. Интернациональной, 31А (ТКУ-500) - 17 августа - 31 августа.

В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей абонентам, подключенным к указанным далее котельным, необходимо перекрыть запорную арматуру на границе раздела согласно графику:

18 мая – котельная №1;

19 мая – котельная №3;

22 мая – котельная №21, котельная по ул. Интернациональной, 31А;

23 мая – котельные №8 и №11;

24 мая – котельные №7 и №6.

ООО «ТатарскТеплоСбыт»