С 5 по 10 мая в Новосибирской области был проведен комплекс профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения.

За указанный период сотрудниками ГИБДД выявлено 108 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, 61 - отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 26 водителей были задержаны за данное нарушение повторно.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, возбуждаются уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Просим сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону – 112.