В минувшие выходные в дежурную часть Омского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что на станции Калачинская Омской области при проведении маневровых работ грузовым составом травмирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшим оказался 57-летний житель города Калачинска, который, по предварительным данным, в вечернее время суток находился в железнодорожной колее в состоянии алкогольного опьянения. В это время на этом участке железной дороги двигался маневровый локомотив, который и совершил наезд на мужчину, в результате чего последний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.