В Новгородской области во время поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова 1 и 2 мая 2023 года участники отрядов «Пирамида», мемориальная группа «Долины» и «Поколение» нашли останки 11 бойцов Красной армии со времен Великой Отечественной войны. При них нашли пять смертных медальонов, три из которых оказались пустыми, один передали на экспертизу и один медальон удалось прочитать.

Двое погибших бойцов оказались уроженцами Новосибирской области: Алексей Антонович Осьмак и Николай Константинович Сопьяник.

Известно, что Алексей Осьмак родом из деревни Константиновка Татарского района, он пропал без вести в возрасте 29 лет. Семью бойца удалось найти и рассказать о найденном родственнике. В преддверии Дня Победы новость вызвала слезы на глазах у потомков красноармейца.

«Грустно. Очень грустно. Алексей Антонович погиб молодым парнем в возрасте 29 лет. И вместе с ним в те страшные годы погибли миллионы солдат, многие из которых сегодня числятся без вести пропавшими. Грустно от того, что волонтеры еще многие годы будут находить останки солдат, защищавших нашу Родину. А это значит, что шлейф Великой Отечественной Войны еще долго будет тянутся за нами. Мы обязательно побываем на захоронении Алексея Антоновича, расскажем детям, внукам и правнукам о подвиге, который он совершил. Мы гордимся нашим Героем» - с грустью говорит внук красноармейца, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной Войны, Игорь Анатольевич.

Семью второго красноармейца – Николая Сопьяника, - продолжают искать. Боец был призван в Мошковском районе в 1941 году в возрасте 23 лет, однако в современной топографии Репьевский и Плотниковский сельсоветы - это уже территория Тогучинского района. Известно, что Николай Сопьяник пропал без вести в апреле 1942 года, а в графе родственников указана Клавдия Ивановна Сопьяникова. Волонтеры продолжают искать семью бойца.

Всех найденных красноармейцев захоронили на воинском мемориале поселка Первомайский в Холмском районе Новгородской области.