4 мая в Центральной библиотеке г. Татарска в преддверии Дня Победы состоялся мастер-класс «Изготовление броши из георгиевской ленты в технике канзаши в рамках проекта «Пушкинская карта».





Участие приняли учащиеся и педагоги школ №3 и №4 г. Татарска, лицея, Центра помощи детям, студенты Татарского политехнического колледжа, жители города.

Создавая декоративную брошь, все присутствующие прикоснулись к истории появления георгиевской ленты, узнали, что означают цвета ленты, как правильно её носить на одежде.

Под руководством мастеров, изготовили красивые броши из георгиевской ленты в технике канзаши.

По окончанию мастер-класса всем были вручены сертификаты участника и сладкие призы, спонсором которых стал депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И.Р. Умербаев.

В завершении мероприятия ребята приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и раздали памятный атрибут жителям Татарска.

Светлана Пономаренко, заместитель директора Татарской ЦБС