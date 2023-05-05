Центр помощи детям г. Татарска продолжает свою работу соцслужба «Семейная диспетчерская «Забота». Социальная служба работает в режиме «одного окна», позволяет оперативно и в кратчайшие сроки обеспечить семьям с детьми социальную помощь. Для родителей и детей в диспетчерской работают юрисконсульт, педагог-психолог, логопед, специалист по соцработе. Специалисты проводят групповые, индивидуальные и интегрированные занятия с детьми, а также консультируют родителей по вопросам воспитания и развития детей. Занятия направлены на развитие коммуникативных навыков, укрепление эмоциональной сферы, снятие агрессии у ребенка.





Учитель-логопед консультирует родителей о приёмах и упражнениях для запуска речи. Специалист проводит индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми и выдает рекомендации родителям для выполнения дома. Для семей с детьми, проживающих в отдаленных населенных пунктах Татарского района, учителем-логопедом организованы занятия в онлайн-формате. В помощь родителям на сайте Центра помощи детям создан виртуальный кабинет логопеда, где вы можете найти интересующую вас информацию.

Также в семейной диспетчерской работает юрисконсульт, который оказывает помощь в решении правовых вопросов. Одним из новых направлений работы стало открытие клуба опекунов «Диалоги тет-а-тет». Работа клуба направлена на оказание социально-психологической помощи опекунам в процессе воспитания детей.

В настоящее время помощь специалистов можно получить как в очном режиме, обратившись лично по адресу: г. Татарск пер. Кузнечный, д.3 , телефонам: 8 (383 64) 2-07-79, 8-953-765-1061, так и дистанционно через приложение WhatsApp по номеру 8-953-765-10-61. Семейная диспетчерская работает с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов. Более подробную информацию можно найти на сайте учреждения https://zentr-tatarsk.edusite.ru/.

Анна Алёхина, педагог-психолог семейной диспетчерской