В прокуратуре Татарского района утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 8 ноября 2022 г. обвиняемый управлял рейсовым автобусом ПАЗ. На 11 км автодороги Татарск-Увальское, нарушив правила дорожного движения, управлял автобусом со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, без учета метеорологических условий, потерял контроль за управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб малолетний ребенок, 2015 г. рождения, получив травмы, не совместимые с жизнью, шесть пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело будет рассмотрено Татарским районным судом.