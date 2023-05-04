11 мая (четверг) Татарский межрайонный прокурор Илья Владимирович Черкас проведет личный прием граждан в здании многофункционального центра «Мои документы» (г. Татарск, ул. Ленина, д. 108Е) с 10.00 до 12.00.

12 мая (пятница) заместитель Татарского межрайонного прокурора Дмитрий Иванович Красноухов проведет личный прием граждан в здании Татарской ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области» (г. Татарск, ул. Смирновская, 109) с 10.00 до 12.00.

Жители Татарского района могут обратиться к прокурору с обращением или заявлением, а также для разъяснения действующего законодательства. Предварительная запись не требуется.