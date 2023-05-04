В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Венгерово и Усть-Тарке под контролем регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики построены новые объекты водоснабжения, они обеспечат более 10 тысяч граждан водой нормативного качества.

«Благодаря национальному проекту мы последовательно обеспечиваем крупные районные центры региона современными системами водоочистки. Завершено строительство новых систем в Усть-Тарке и Венгерово», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В Венгерово завершено строительство объекта водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода», состоящего из трех водозаборных скважин, производительностью до 10 м3/час, водопровода 4,8 км, и блочно-модульной станции водоподготовки, мощность очистных сооружений которой 1300 м3/час.

На завершающей стадии очистки предусмотрена дезинфекция воды с помощью ультрафиолета. Комплекс предназначен для снабжения жителей с. Венгерово и Новый Тартас водой нормативного качества.

В Усть-Тарке также по федеральному проекту «Чистая вода» построена новая система водоочистки. В составе системы четыре водозаборные скважины, две модульные станции водоподготовки по 15м3/час и резервуары-накопители чистой воды по 90 м3.

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Новосибирской области уже построено 6 новых объектов питьевого водоснабжения в Оби, Сузуне, Карасуке, Тогучине, Краснозерском, Маслянино. В 2023 г. ведется строительство новых объектов в Татарске, Ордынском, Коченево.

28 апреля состоялась рабочая поездка министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова в Татарский район с целью контроля реализации программы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения подпрограммы «Чистая вода».

По результатам рабочей поездки министром были даны распоряжения и рекомендации, приняты решения.