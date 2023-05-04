Зачастую предотвратить совершение противоправных действий позволяют бдительность граждан и профилактика. В связи с этим МО МВД России «Татарский» с пониманием относиться к повышенному вниманию со стороны полиции и оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов. Просим сообщать в органы внутренних дел о ставших известными фактах сдачи внаем жилья подозрительным гражданам, а также лицах, поведение которых вызывает настороженность. Следует также обращать внимание на бесхозные предметы и брошенные автомобили. Обо всех тревожных фактах незамедлительно информируйте полицию по телефонам 02, с мобильного – 102.