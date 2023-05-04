1 мая были определены лауреаты областного конкурса «Врач года 2023» в номинации «Молодость. Новаторство. Талант», сообщает Новосибирская областная ассоциация врачей. В число 20 лауреатов вошел врач Чановской ЦРБ Игорь Сергеевич Осинцев.

Игорь Сергеевич окончил Новосибирский государственный медицинский университет и с 2020 г. работает в районной больнице детским хирургом. С 2021 г. совмещает должность врача ультразвуковой диагностики. Как написано в характеристике, Игорь Сергеевич грамотный медицинский работник, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, обладает высокой работоспособностью, владеет основными практическими навыками. Получил дополнительное профессиональное образование по программе «Детская урология-андрология». Вежливый и обходительный с пациентами, дружелюбен и приветлив с коллегами. Пользуется заслуженным уважением населения и авторитетом среди медицинских работников.