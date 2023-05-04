В рамках патриотического воспитания для учащихся 7-8 классов Побединской школы проведен урок «Детские дома Усть-Таркского района в годы войны». Школьники познакомились вот с такими интересными фактами из истории о жизни детдомов и их воспитанников в Усть-Таркском районе в военные годы. Наглядным материалом послужили фотодокументы и экспонаты уникальных исторических документов архивных фондов: Угуйский детский дом Усть-Таркского района Новосибирской области, 1946-1948 г.г.; Еланский детский дом Усть-Таркского района Новосибирской области», 1941-1951 г.г. (личные дела и именные списки воспитанников, паспорт Еланского детского дома, положение о детском доме и т.д.).

В годы войны на территории района открыты 3 детских дома: Угуйский (апрель 1943 г.), Еланский (август 1944 г.), Щербаковский (1945 г.). По типу все детдома относятся к школьным детским домам. По положению о школьном детском доме принимаются дети в возрасте от 7 до 13 лет, лишившиеся родителей или потерявшие с ними связь; лишенные средств к существованию; отдаваемые на воспитание одинокими матерями; изъятые из семьи по постановлению суда. Детские дома принимают эвакуированных детей, местных детей-сирот, детей военнослужащих из многодетных семей, где матери не имеют возможности их прокормить.

В Угуйском детдоме воспитывается 90 детей, штат не укомплектован, не хватает помещений, воспитателей. Детям нет возможности посещать школу из-за отсутствия обуви и одежды.

По Еланскому детдому с 1 августа 1944 г. приступает к обязанностям директор Добровольский Федор Иванович, назначенный приказом областного отдела народного образования от 26 июля 1944 г. С 1 августа 1944 г. принимаются бухгалтер Будаева Екатерина Ивановна, завхоз Цыплакова Дора Ефимовна, повар Старцева Фекла Ильинична, помощник повара Хрякова Ольга Семеновна и весь обслуживающий персонал. Завхоз и бухгалтер часто выезжают в командировки в г. Новосибирск за товаром. Детский дом переполнен воспитанниками. На 3 марта 1945 г. по Еланскому детдому на довольствии находятся уже 80 человек. Дети часто болели, выбывали в больницу, где проходили курс лечения и вновь возвращались в детдом. В сохранившихся протоколах заседаний педагогического совета по Еланскому детдому, в отчетах заведующей РОНО рассматриваются вопросы: обсуждение плана работы детдома; отчет воспитателей об учебно-воспитательной работе за четверть и за год; о связи детдома со школой с целью повышения успеваемости воспитанников; об обмене опытом работы воспитателей по подготовке детьми домашних заданий.

Райпотребсоюз обеспечивает детские дома хлебом и другими продуктами питания; Угуйский промкомбинат - пошив белья, одежды и ремонт обуви. Детдомовцы активно посещают кружки, в основном: хоровой, рукодельный, физкультурный, драматический, литературный. Имеются библиотеки из 342 книг, в том числе 200 книг художественной литературы, 127 учебников. Дети читают, стремятся овладеть знаниями, за год выдано 1600 книг».

Конечно, непросто вспоминать о пережитом, но нашим, современным детям очень важно осмыслить уроки Великой Отечественной войны, получить тот бесценный героический опыт, который приобрёл народ в ходе тех ужасных лет. Дети той поры - особенное поколение стойких и самоотверженных людей, истинных патриотов.

Прикосновение к подлинным архивным документам увлекает и завораживает ребят, они получили важную информацию, прикоснулись к бесценной документальной истории военного времени. Сегодня школьникам необходимо учиться у этих людей мужеству, человечности и помнить всегда о том, что их военным сверстникам так и не удалось познать настоящего счастливого детства.

Татьяна Алексеева, начальник отдела архивной службы администрации Усть-Таркского района