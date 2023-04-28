Прокуратура Чановского района провела проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем содержании дорожного полотна администрацией муниципального образования, что препятствовало проезду пожарной машины к горящему дому в п.Кирзавод

Установлено, что администрацией сельсовета не приняты меры к надлежащему содержанию дорожного полотна, безопасность дорожного движения не обеспечена, в связи чем прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признал бездействие администрации муниципального образования незаконным, обязал содержать в надлежащем состоянии дорожное полотно и приобрести специализированную технику.

Исполнение решения суда контролируется.

Администрацией муниципального образования в настоящее время подана заявка на выделение денежных средств.