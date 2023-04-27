Отделение скорой помощи Татарской центральной районной больницы пополнилось новым автомобилем скорой медицинской помощи класса В, оснащенным оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи.

Как сообщалось ранее, в Новосибирскую область поступило 26 автомобилей медицинского назначения: 13 мобильных ФАПов и автомобили скорой медицинской помощи – ГАЗель и УАЗ (класс В и класс С). «Скорые» переданы Татарской, Купинской, Мошковской, Краснозерской, Тогучинской, Чистоозёрной, Барабинской, Венгеровской, Доволенской, Чановской ЦРБ, а также НКРБ №1, Новосибирской клинической ЦРБ и Государственной Новосибирской областной клинической больнице.