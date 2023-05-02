В связи с открытием дачного сезона сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области проводят профилактическую работу в садоводческих товариществах Татарского района с целью инструктирования дачников о соблюдении мер пожарной безопасности на садовых участках в условиях особого противопожарного режима, введенного на всей территории Новосибирской области, а также пресечения фактов сжигания сухой травянистой растительности и разведения костров.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает: за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима граждане привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. руб. в соответствие с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Статистика показывает, что примерно половина загораний приходится на весенний период. Это должны знать в дачных кооперативах и садоводческих товариществах. Впрочем, в первую очередь требования пожарной безопасности следует соблюдать самим владельцам дачных участков:

- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы;

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться;

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными.

Сейчас, когда на всей территории Новосибирской области введен особый противопожарный режим, который действует с 24 апреля по 15 мая:

- устанавливается запрет на посещение гражданами лесов;

- приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня;

- устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

- проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ.