Уважаемые жители города Татарска, приглашаем вас продолжить санитарную очистку и благоустройство своих участков и прилегающей территории с 27 апреля по 28 апреля. Весь собранный мусор в результате проведения субботника необходимо размещать вблизи существующих контейнерных площадок для сбора ТКО в мусорных мешках. Заявки на вывоз мусора принимаются по телефону 2-64-05. Только вместе мы сделаем наш город чище и привлекательнее!

С уважением, администрация города Татарска