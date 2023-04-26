С 30 апреля по 29 мая в Новосибирской области в связи с капитальным ремонтом пути изменится расписание 45 пригородных поездов. Корректировка во времени следования составит от 1 минуты до 1 часа 58 минут. Изменения коснутся 45 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Чулымская, Новосибирск – Барабинск, Новосибирск – Каргат, Новосибирск – Коченево, Новосибирск – Татарская, Новосибирск – Дупленская, Колония – Татарская, Новосибирск – Ояш, Болотная – Пригородный Простор, Новосибирск – Болотная, Новосибирск – Сокур, Пригородный Простор – Новосибирск-Восточный. В том числе 14 пригородных электропоездов в период с 30 апреля – 29 мая будут отправляться раньше действующего расписания от 2 минут до 1 часа 58 минут. Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.