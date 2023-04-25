В рамках проведения Недели финансовой грамотности, ранней профориентации дошкольников воспитанники детского сада № 7 г. Татарска побывали в отделении ПАО Сбербанк и в продуктовом магазине «Мария-Ра».

Ребята познакомились с работой банка, магазина. Узнали, как выполнять операции в банкомате, как совершать покупки в магазине.

Дети с большим интересом познают новое. Большое спасибо сотрудникам отделения ПАО Сбербанк и магазина «Мария-Ра» за интересное и познавательное мероприятие!

И.В. Кузнецова, начальник управления образования администрации Татарского района