В современном обществе есть люди, нарушающие поведенческие нормы. К сожалению, эта проблема на сегодняшний день является актуальной особенно среди подрастающего поколения. Дети и подростки относятся к группе риска. Причинами девиантного поведения детей и подростков являются многие обстоятельства: неблагополучная семья, ошибки педагогов, наследственный фактор, дисфункции и заболевания ЦНС, пубертатный период.





В настоящее время, взаимодействуя со школами Татарского района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, группой по делам несовершеннолетних МО МВД России «Татарский», педагоги Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татарска проводят с детьми и подростками профилактическую работу, направленную на формирование правовых знаний и законопослушного поведения у подростков, что является фактором эффективной профилактики девиантного поведения и правонарушений.

Квалифицированные специалисты – педагоги-психологи, социальные педагоги, педагог-организатор организуют занятость детей в свободное от учебы время: проводят коррекционно-развивающие занятия, тренинги, круглые столы, интеллектуальные игры, квесты, социально значимые акции, спортивные мероприятия.

В неформальной доброжелательной обстановке в разных нетрадиционных формах с несовершеннолетними обсуждают такие вопросы, как «Взросление = ответственность», «Ты не прав, если не знаешь прав», «Мы разные, но мы равные», «Здорово здоровым быть», «Поступок или проступок», «Герои нашего времени» и многие другие. Такая работа положительно влияет на поведение подростков, совместное со специалистами времяпрепровождение позволяет помочь организовать детям целевой досуг, тем самым минимизировать риск выбора пути по «кривой» дорожке.

Кроме того, специалисты реабилитационного центра проводят консультации для родителей с целью повышения их психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания детей подросткового возраста.

Занятия с детьми проходят в полустационарной форме социального обслуживания в течение двух месяцев. За первый квартал 2023 г. услуги были оказаны 60 несовершеннолетним из школы № 5 г. Татарска и Первомихайловской школы. Для получения указанных услуг нужно обратиться в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Татарска по телефону 24-369 к заместителю директора Татьяне Владимировне Сорокиной.

Татьяна Антоненко, социальный педагог