27 апреля пройдет Всероссийская акция - Диктант Победы. Принять участие в акции «Диктант Победы» будет возможно только в день её проведения, выполнив в течение 45 минут 25 заданий. В этом году основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Принять участие в акции может любой желающий житель России, но не только. Участвовать в акции могут и граждане других стран, причём не только те, кто находится на территории России, но и те, кто пребывает за её пределами. Это возможно благодаря тому, что принимать участие в написании диктанта можно удалённо в режиме онлайн, для чего потребуется доступ к официальному сайту либо приложению Диктант Победы. Не предусматривает участие в мероприятии и возрастных ограничений, то есть, участником может стать человек любого возраста.

В Татарском районе диктант будут писать на 12 площадках, в Чановском – на пяти, в Усть-Таркском – на трех.

Онлайн написание доступно здесь https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/