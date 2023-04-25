С начала апреля в регионе ликвидировано 719 возгораний мусора и сухой растительности, из них только за прошедшую неделю пожарные и добровольцы потушили 488 случаев горения на открытой территории, что составило 82% от общего числа пожаров. Ежесуточно пожарно-спасательные подразделения реагируют более 250 раз, и это количество растёт с каждым днём.

Во время сухой и ветреной погоды безответственные действия граждан при поджоге травы и мусора могут привести к серьёзным пожарам, уничтожению жилья и гибели людей. Такие случаи уже фиксируются. Вечером 21 апреля рыбаки на озере Чаны обнаружили мужчину, который целенаправленно поджигал сухую траву. Инцидент произошел недалеко от деревни Новояблоновка. Огонь начал стремительно распространяться на большую площадь. Бдительные граждане остановили поджигателя и сообщили об этом главе сельсовета. На тушение возгорания реагировала местная добровольная пожарная команда. Площадь горения составила 12 000 квадратных метров. Виновник ландшафтного пожара причину своих действий пояснить не смог. Мужчине грозит административная ответственность.

В городе Купино днём 23 апреля пожар в бесхозных надворных постройках привел к уничтожению камыша на площади 2 000 квадратных метров. 20 человек и 6 единиц техники боролись с крупным возгоранием, предотвратив дальнейшее и стремительное распространение огня. Пострадавших нет. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

По средствам космического мониторинга за неделю зафиксировано 1 227 термических точек, из которых 67% в 5-ти километровой зоне от населенных пунктов. Отметим, что всего с начала года выявлено 1 656 термических аномалий, из них 2/3 - вблизи поселений и садово-дачных обществ. Наиболее горимые районы области: Чулымский, Кыштовский, Каргатский, Венгеровский и Убинский. Там зафиксировано 50% термоточек. Основная причина пожаров - пал сухой растительности.