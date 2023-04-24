Центр занятости населения г. Татарска информирует иностранных граждан, приобретших гражданство Российской Федерации, а также работодателей, привлекающих к трудовой деятельности данную категорию граждан, об обязанности обращения в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» иностранные граждане при приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет) обязаны явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат или в недельный срок подать заявление через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) со дня наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на воинский учет.