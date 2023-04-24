В Татарском и Усть-Таркском районах Новосибирской области с 30 апреля по 9 мая будет проходить сезон весенней охоты.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает, чтобы не допустить пожар во время охоты, охотники должны соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
1. Не бросайте в лесу горящие спички и сигареты.
2. Не используйте огонь на вырубках.
3. Не разводите костры на торфянистых местах по берегам рек и озёр.
4. Не разводите костры среди сухой травы и камышей.
5. Не разводите костры в лесу на каменистых россыпях.
7. Не разводите костры при сильном ветре.
8. Не оставляйте костёр без присмотра.
9. Перед уходом место костра тщательно залейте водой и забросайте влажным грунтом.
10. Не пользуйтесь при стрельбе в лесу пыжами из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов (например, из бумаги, деревянных опилок, пакли).
За нарушение требований пожарной безопасности виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Соблюдайте требования пожарной безопасности!
Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.