В Татарском и Усть-Таркском районах Новосибирской области с 30 апреля по 9 мая будет проходить сезон весенней охоты.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает, чтобы не допустить пожар во время охоты, охотники должны соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

1. Не бросайте в лесу горящие спички и сигареты.

2. Не используйте огонь на вырубках.

3. Не разводите костры на торфянистых местах по берегам рек и озёр.

4. Не разводите костры среди сухой травы и камышей.

5. Не разводите костры в лесу на каменистых россыпях.

6. Не разводите большой костёр.

7. Не разводите костры при сильном ветре.

8. Не оставляйте костёр без присмотра.

9. Перед уходом место костра тщательно залейте водой и забросайте влажным грунтом.

10. Не пользуйтесь при стрельбе в лесу пыжами из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов (например, из бумаги, деревянных опилок, пакли).

За нарушение требований пожарной безопасности виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.