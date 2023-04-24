Уважаемые жители города Татарска! Наш город ежегодно принимает участие во Всероссийском голосовании по выбору общественных пространств, которые будут реализованы в следующем году, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году была выбрана территория сквера в районе городского дома культуры по ул. Матросова, д. 175, которая будет благоустроена в текущем году. Приглашаем выбрать общественную территорию для благоустройства в 2024 году, голосование проводится с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Как и прошлом году, голосование пройдет на единой онлайн-платформе https://54.gorodsreda.ru/objects, принять участие в голосовании на единой онлайн-платформе сможет любой житель старше 14 лет, авторизовавшись через сайт «Госуслуг». Ваш голос важен для нас!