С 22 по 23 апреля в Татарском районе произошло три техногенных пожара. Объектами пожаров стали: автотранспорт, баня и сено.

Так, 22 апреля в 12.54 произошел пожар в грузовом автомобиле на 1018 км. трассы «Иртыш». Площадь пожара составила 54,5 кв. метра. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара послужила неосторожность при курении.





23 апреля в 0.20 произошел пожар в бане по адресу г. Татарск, пер. Дорожный, 12. Площадь пожара составила 18 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара послужило отсутствие противопожарной разделки.

23 апреля в 1.31 сгорел стог сена по адресу с. Никулино, ул. Северная, д. 4. Площадь пожара составила 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара послужил поджог.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывает граждан к неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности.

Помните! За нарушение требований пожарной безопасности граждане могут быть привлечены в административной и уголовной ответственности.

Если в Вашем доме возник пожар или Вы обнаружили признаки горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.), необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01, 101 или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.