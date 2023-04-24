15 апреля в Новосибирской области стартовало голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2024 г. На голосование представлены объекты в Барабинске, Бердске, Искитиме, Карасуке, Краснообске, Куйбышеве, Новосибирске, Оби, Татарске и Тогучине. Голосование будет проходить до 31 мая. Объекты для голосования были названы 15 апреля. За обустройство пешеходной зоны вдоль ул. А. Матросова и ул. Садовой общей протяженностью 3 тыс. 440 метров в Татарске на 24 апреля проголосовали 298 человек. За обустройство пешеходной зоны вдоль улицы Закриевского и ул. Пограничной общей протяженностью 1 тыс. 760 метров проголосовало 167 человек.

Проголосовать можно здесь https://54.gorodsreda.ru/objects