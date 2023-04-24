В музее «Память» Первомайской школы им. А.С. Ерёмина идет реализация программы «Гордость, доблесть и честь». За счет победы в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций из бюджета Новосибирской области была предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по поддержке деятельности музеев боевой и трудовой славы. В школьный музей были приобретены две выставочные витрины и ксероксная бумага.

Музей - это место памяти страниц истории. Команда волонтёров из обучающихся и молодёжи села собрала дополнительный материал к экспозициям «Наши знаменитые земляки», «Я помню, я горжусь!»





Руководителем школьного музея А.Н. Симаковым организованы экскурсии по музею для воспитанников сельского детского сада «Муравей», школьников Татарского, Венгеровского района и Калачинского района Омской области. Всего на экскурсиях побывало 85 человек.

Были проведены музейные уроки «900 дней мужества», «Мужество, творящее историю» с экскурсией и демонстрацией материалов экспозиций, участвовало 82 ученика.

Были написаны и отправлены 11 писем: выпускнику школы, проходившему службу в армии и военнослужащим, находящимся при исполнении воинского долга. Начало положено, а впереди дни открытых дверей, игра-квест и классная встреча с военным.

Ольга Васильева, заместитель директора