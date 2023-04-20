Чаще всего причиной совершения ДТП становится переутомление водителя, длительное время находившегося за рулём. Так как в весенне-летний период количество отпусков увеличивается, увеличиваются и выезды за пределы региона к местам отдыха на личном автомобиле.

Длительные поездки в ночное время суток приводят к усталости и снижению внимания, замедленной реакции водителя на изменяющуюся дорожную остановку. О том, что сон – плохой попутчик, стоит всегда помнить и водителям, осуществляющим длительные поездки, связанные со служебной необходимостью.

В Татарском районе старший госинспектор 3-го регистрационного отделения 2-го Межрайонного отдела экзаменации, технадзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области капитан полиции А.П. Панфиленко и фельдшер скорой медицинской помощи проверили способность водителя концентрировать внимание, измерили частоту пульса, а также артериальное давление, дали рекомендации водителям как бороться с усталостью и сонливостью.

Уважаемые водители! Автоинспекторы при наступлении усталости за рулем рекомендуют остановиться в безопасном месте и поспать полтора-два часа. Порой даже 15-20 минут отдыха позволяют опытному водителю взбодриться и безопасно продолжить движение.

Уважаемые водители, помните о личной безопасности и безопасности всех окружающих участников дорожного движения, ведь усталость за рулем опасна и может привести к непоправимым последствиям.