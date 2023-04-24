Общими усилиями судебных приставов-исполнителей и активистов российского движения детей и молодежи «Движение Первых» удалось вывезти накопившийся мусор в квартире 76-летней гражданки.

На исполнение в отделение судебных приставов поступил документ обязывающего характера. Суд определил проживающей в квартире на Бориса Богаткова устранить нарушения санитарно-гигиенических противопожарных требований законодательства в жилом помещении путем проведения уборки мусора.

«Должница решение суда в добровольные сроки не исполняла. Мы применили комплекс мер для понуждения его исполнить. Гражданку неоднократно штрафовали по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Денежные средства мы взыскали в принудительном порядке», — сообщила судебный пристав-исполнитель Ксения Чернова.

Судебные приставы при содействии помощника депутата Романа Гущи и волонтеров пришли по месту проживания гражданки, чтобы вынести мусор. Должница открыла дверь, впустив сотрудников службы судебных приставов и активистов молодежного движения. В квартире стоял жуткий запах, повсюду бегали тараканы и летали мухи. За полчаса работы ребята заполнили мусорный бак.

Во время уборки подключились соседи: отвлекали свою соседку, которая периодически препятствовала работе. Они благодарили всех участников масштабной уборки за возможность навести порядок в квартире, потому что сами стали заложниками синдрома «Плюшкина» пенсионерки.

За пять часов волонтеры до отказа заполнили КамАЗ различным мусором, который со всего района приносила домой женщина. На этом уборка не закончилась. В ближайшее время планируется очередной выезд по адресу пенсионерки.