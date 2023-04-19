В Новосибирской области растет заболеваемость ожирением. Показатель выше среднероссийского в 1,5 раза.

В среднем по России заболеваемость ожирением в 2021 году составила 262,2 случая на 100 тысяч человек. В нашей области в 2021 году показатель впервые выявленного ожирения — 409,9 случаев на 100 тысяч населения. В 2022 году этот показатель в области заметно вырос и составил уже 527,7 случаев на 100 тысяч жителей.

Рост количества людей с ожирением - общемировая тенденция. В 1980 году этой болезнью страдали лишь 6% мужчин и 8% женщин, сейчас в Европе, к примеру, избыточная масса тела у 52% взрослых и 30% детей. В России лишний вес имеют 62% взрослых и 5-10% детей.

ВОЗ называет ожирение главной угрозой здоровью. Почему? Ожирение – это хроническое заболевание со множеством опасных осложнений: болезни печени, сахарный диабет II типа, инфаркт, инсульт, остеоартроз, рак.

90% всех случаев ожирения связаны с неправильным питанием, в основном – с избытком калорий. Расскажем — зачем и как их считать, чтобы не болеть.

Жировая ткань «хранит» липиды – энергетический резерв организма. Если организм тратит меньше килокалорий (это единица энергии, которая высвобождается при расщеплении белков, жиров и углеводов), чем получает ؅— излишки копятся. Все просто – ешь столько, сколько израсходовал!

Расход ккал рассчитывают индивидуально, но для простоты используют средние показатели, учитывая возраст, пол и физическую активность. Например, мужчинам 18-40 лет, занятым тяжелым трудом, необходимо 4500 – 5000 ккал в день. А женщинам старше 70 лет достаточно 2000 ккал.

Тем не менее, не нужно считать каждую съеденную калорию! Важнее качество еды, время приема пищи, сочетание продуктов. Об энергетической ценности продуктов достаточно иметь общее представление (одно пирожное – 500 ккал, огурец – 15 ккал).

Рацион должен был сбалансированным: 30% жиров, 15% белков и 55% углеводов.

Имеет значение и распределение ккал в течение дня: на завтрак и ужин – по 20–25%, в обед – 40%, остальное – перекусы.

В правильном питании есть и другие нюансы. Углеводы бывают простые (усваиваются практически мгновенно) и сложные (выделяют энергию 3–4 часа). Не все ккал одинаковы — разные продукты дают разное чувство насыщения. Усвоение натуральных продуктов требует в 2 раза больше ккал, чем переработанных. Одно и то же количество энергии приносит больше или меньше пользы, если организм получает ее из овощей или из жиров. И, самое главное, — скорость метаболизма у всех людей разная.

Сохранить здоровье также помогают физическая активность и полноценный сон — за 8 часов сна организм тратит 300 ккал. А недосып замедляет метаболизм и снижает выработку гормона сытости.