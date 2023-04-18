Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, ноябре-декабре 2019 г., обвиняемый являющийся директором одной из коммерческих организаций, заключил ряд подрядных договоров с представителем одного из сельских советов в Чановском районе на реконструкцию водопроводных сетей в нескольких селах Чановского района.

Однако мужчина не намеривался исполнять свои обязательства в рамках заключенных договоров и, действуя путем обмана и злоупотребления доверием главы сельсовета, обеспечил изготовление платёжных документов, дающих право на перечисление ему денежных средств за выполненные услуги в размере не менее 1 миллиона 500 тысяч рублей, что на самом деле не соответствовало действительности. Акты выполненных работ он предоставил в администрацию района и ему были перечислены денежные средства, которые таким образом были похищены, чем причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, и уголовное дело с утвержденным прокурором Чановского района обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Глава сельского совета осужден Чановским районным судом за незаконные действия по ч.2 ст. 286 УК РФ.