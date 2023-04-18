Новая партия мобильных ФАПов с отечественным оборудованием передана в районные больницы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации в Новосибирскую область поступило 26 автомобилей медицинского назначения: 13 мобильных ФАПов и автомобили скорой медицинской помощи – ГАЗель и УАЗ (класс В и класс С).

Мобильные ФАПы переданы Купинской, Барабинской, Болотнинской, Венгеровской, Доволенской, Здвинской, Коченёвской, Кочковской, Маслянинской, Мошковской, Северной, Усть-Таркской и Чановской центральным районным больницам.

В течение года в регион должны поступить ещё восемь передвижных медицинских комплексов. С учётом техники поступившей в прошлые годы, до конца 2023 г. все районы Новосибирской области получат мобильные ФАПы.

«Скорые» переданы Татарской, Купинской, Мошковской, Краснозерской, Тогучинской, Чистоозёрной, Барабинской, Венгеровской, Доволенской, Чановской ЦРБ, а также НКРБ №1, Новосибирской клинической ЦРБ и Государственной Новосибирской областной клинической больнице.

Губернатор Андрей Травников вместе с главными врачами осмотрел новую технику, поступившую в Новосибирскую область благодаря поддержке федерального бюджета, выяснил – удовлетворены ли медики качеством предоставляемых машин.

Передвижные медицинские комплексы не только созданы на базе отечественных авто — ПАЗ-4234 и ГАЗ С4, но и оснащены отечественным оборудованием. Оно удобное, надёжное, подчеркивают новосибирские главврачи, его работа не вызывает нареканий.

«Впечатляет динамика развития нашей промышленности. Ещё в 2018-м году мы задумались о разворачивании многоуровневой системы медицинского обслуживания, первичной медпомощи. Понимали, что для малых населённых пунктов нужны мобильные ФАПы, но закупка откладывалась: не рисковали покупать «сырой» продукт — тогда широкого выбора удобных машин промышленность не предоставляла. Первые машины приобрели в конце 2019 года – они и сегодня работают без серьёзных нареканий. Но то, что произошло за последующие три года – впечатляет. Ассортимент, выбор достаточный, чтобы удовлетворить потребности любых территорий, любых дорог, любых населённых пунктов. И что особенно радует — качество хорошее. То пресловутое мнение, что российский автопром, промышленность не могут делать хорошие машины – уже в прошлом. Машины не просто хорошие – они удобные, функциональные с точки зрения и медиков, и пациентов», — заявил Андрей Травников.