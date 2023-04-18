17 апреля скоропостижно ушел из жизни Почетный гражданин и бывший глава Татарского района Валерий Павлович Носков.

Валерий Павлович Носков родился в с. Козино Усть-Таркского района 28 июля 1949 г. в семье служащих. Отец работал ветеринарным врачом, директором совхоза, мать — бухгалтером.

Трудовую деятельность начал после окончания школы (1966 г.) инструктором физвоспитания Козинского СПТУ № 3 Усть-Таркского района. С 1967 г. - слесарем в животноводстве в Козинском совхозе.

В 1972 г. окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности учёный-агроном, в этом же году начал работу агрономом отделения в Козинском совхозе Усть-Таркского района, а затем главным агрономом.

В 1975 г. избран вторым секретарём УстьТаркского РК ВЛКСМ. С апреля 1976 г. назначен главным агрономом управления сельского хозяйства Усть-Таркского райисполкома. С июля 1982 г. работал заведующим сельскохозяйственным отделом УстьТаркского райкома КПСС. В марте 1983 г. назначен на должность начальника управления сельского хозяйства Усть-Таркского райисполкома. С января 1986 г. являлся председателем Усть-Таркского районного агропромышленного объединения.

В феврале 1988 г. назначен председателем Агропромышленного объединения Татарского района.

В апреле 1990 г. избран председателем Татарского районного Совета народных депутатов на неосвобожденной основе, продолжая работать председателем Агропромышленного объединения.

С мая по декабрь 1991 г. - председатель Татарского райисполкома. С декабря 1991 г. назначен главой администрации Татарского района.

Открытость в общении, неуёмная энергия и глубокие профессиональные знания помогли ему в короткий срок мобилизовать руководителей совхозов, колхозов, предприятий города в целеустремлённую единую команду. Его принципы — непременная забота о сохранении производства, благополучии и здоровье людей стали стержнем повседневной деятельности аппарата возглавляемой им администрации.

У Валерия Павловича большой опыт руководящего работника, он умеет организовывать совместную деятельность разных по статусу и профессиональной принадлежности людей, требовать результатов труда, обладает гибкостью в поведении, умением находить решения в конфликтных ситуациях, способен хорошо прогнозировать, принимать и отстаивать решения, настойчив, уверен в себе.

Большая роль главы администрации прослеживается в руководстве главной отраслью в районе — сельским хозяйством. Благодаря его труду, энергии и таланту, район за время его руководства внёс большой вклад в развитие экономики области, стал одним из крупных поставщиков сельскохозяйственной продукции, сумел сохранить коллективную форму ведения хозяйства, поголовье коров, посевные площади.

Внедрённые Валерием Павловичем во многих хозяйствах новые формы организации труда позволили освоить современные технологии в животноводстве, растениеводстве. Он считал важным в развитии этих направлений работы использовать мнение опытнейших и авторитетных руководителей хозяйств и предприятий Татарского района.

В своей работе Валерий Павлович тесно сотрудничал с Новосибирским государственным аграрным университетом, с институтами Сибирского отделения ВАСХНИЛ.

По личной инициативе главы в с. Киевка созданы кооперативы «Гусевод» и «Птицевод». И уже в 2001 г. поголовье птицы составило 9 тыс. гусей, 600 голов индоуток, около 5 тыс. голов утко-бройлера, около 5 тыс. голов куриц-несушек. Всего 19 тыс. голов.

Несмотря на финансово-экономические сложности, в районе полностью была сохранена социальная сфера в сёлах. Валерии Павлович способствовал решению вопросов формирования разносторонних интересов учащихся: успешно развивается спортивная база района, в семи сёлах действуют филиалы музыкальнoй школы, повсеместно создаются школьные музеи. С 1994 г. функционирует оздоровительный лагерь «Солнечный», который в 2004 г. преобразован в районный круглогодичный оздоровительно-образовательный лагерь.

3а время работы Валерия Павловича сданы в эксплуатацию крупные объекты как в г. Татарске, так и в сельской местности: больничный комплекс, культурно-спортивный комплекс, спальный комплекс в детском лагере, Многофункциональный центр, жилые дома и т. д. Построено четыре новых и реконструировано пять Домов ветеранов. Также в районе построены две участковые больницы, три ФАПа и туберкулезный диспансер, две средние школы и пять малокомплектных. Проведена реконструкция терапевтического отделения под служебные квартиры работникам социальной сферы (20 квартир по улице Садовая, 107-в), реконструкция железнодорожной больницы под служебное жилье медицинским работникам (26 квартир по улице Ленина,106). В 2013 г. построен и сдан в эксплуатацию ледовый дворец спорта «Юность», в 2014 г.- детский сад на 220 мест с оздоровительным бассейном.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области», а также за счет инвестиционной программы ОАО «Газпром» построено 24,4 км газораспределительных сетей высокого давления и 28,5 км газораспределительных сетей низкого давления. В 2007 г. завершено прокладывание газопровода до сёл Новопервомайское и Киевка. В 2013 — 2014 гг. переведено на природный газ 4 котельные в г. Татарске и 2 котельные в Татарском районе (с. Неудачино, с. Дмитриевка). Закончено строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Новопервомайское - с. Неудачино - с. Дмитриевка.

В 1998 г. впервые в области, по личной инициативе Валерия Павловича, было создано сельское ЖКХ «Татарское», которое обслуживает практически всё котельно-тепловое хозяйство района. Данное предприятие имеет разветвлённую сеть коммунальных услуг на селе.

Большое внимание Валерий Павлович уделял народному образованию. В г. Татарске построен новый корпус педагогического училища. Во всех сельских школах организовано бесплатное питание для школьников. Во всех школах функционируют производственные бригады.

В 1996 г. за строительство школ района и развитие материальной базы народного образования Валерий Павлович награждён знаком «Отличник народного образования».

Благодаря усилиям и заботам В.П. Носкова в июне 2000 г., к 75-летию образования Татарского района, в Татарске построена и начала функционировать православная Покровская церковь.

Будучи человеком с активной гражданской позицией, Валерий Павлович внёс ценный вклад в утверждение традиций района. По его инициативе в районе ежегодно проходят такие общественные мероприятия, как Съезд Добрых людей, слёт отличников общеобразовательных учреждений, конкурсы производственных бригад, собрания граждан во всех населённых пунктах и др. Ежемесячно подводятся итоги работы в животноводстве с вручением именных переходящих кубков Героя Социалистического труда Л.П. Живетьевой и заслуженного работника сельского хозяйства В.В. Акентьевой.

При активной поддержке депутата областного Совета Е.Н. Кулинича, Героя Социалистического труда Л.П. Живетьевой и местных депутатов Совета Валерий Павлович приложил немало усилий и времени, чтобы д. Ивановку связать с трассой «Байкал» и д. Кузнецово с центральной усадьбой дорогой с твёрдым покрытием.

Валерий Павлович обладал высоким уровнем профессиональных знаний, чётко контролировал ситуацию в районе и прогнозировал развитие всех сфер района на несколько лет вперед. Социальный интеллект, работа на перспективу, высокосознательное отношение к труду, принцип партнёрства, полная самоотдача в делах — первостепенные качества, которые помогали Валерию Павловичу более четверти века быть руководителем современного типа.

В октябре 2015 г. Носков Валерий Павлович сложил полномочия главы Татарского района. Всегда рядом с Валерием Павловичем была его семья - преданная и любимая жена Наталья Николаевна, преподаватель английского языка в лицее г. Татарска, всё понимающая и прощающая. Двое, сейчас уже взрослых сыновей - Вадим и Алексей, серьёзные и самодостаточные молодые люди. Сейчас Валерий Павлович всё свободное время уделяет двум внучкам и внуку Павлику. Славные, умные ребята растут. А ещё, как учёный-агроном, Валерий Павлович любит повозиться со своим садом-огородом, где плодоносят десятки деревьев и кустарников. Любовь к земле - это навсегда.

За добросовестный труд, профессионализм и высокие показатели в работе Валерий Павлович награждён русской Православной церковью орденом преподобного Сергия Радонежского 3-й степени (2000), почётной грамотой Министерства сельского хозяйства (2002), медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002), медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2003), «Орденом Почёта» (2007), знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» (2009), памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» (2012), юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области» (2017). Валерий Павлович Носков является Почётным гражданином Татарского района.

Л.М. Беланова, к 70-летию В.П. Носкова, 2019 г.

Прощание с Валерием Павловичем, состоится 19 апреля с 10.00 до 12.00, в РДК «Родина».