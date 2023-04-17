В администрации Сузунского района 14 апреля прошла внеочередная сессия Совета депутатов Сузунского района. На повестке дня значился один вопрос – об избрании Главы Сузунского района.

На сессии присутствовали Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив, первый заместитель руководителя администрации - руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Валентина Анатольевна Дудникова, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Викторович Костылевский, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Николаевич Покровский.

По итогам заседания конкурсной комиссии на голосование Совету депутатов вынесено две кандидатуры: Вячеслав Васильевич Горшков, исполняющий обязанности главы Сузунского района, и Александр Александрович Бараник, заместитель главы администрации Мошковского района. Претендентами представлены программы по развитию Сузунского района на последующие 5 лет. По итогам голосования главой Сузунского района единогласно избран Вячеслав Васильевич Горшков.

Вячеслав Васильевич родился 7 августа 1984 года в селе Ярки Доволенского района Новосибирской области.

Имеет первый классный чин муниципальной службы – действительный муниципальный советник 3 класса.

Награжден Благодарностью Законодательного Собрания Новосибирской области (2019 г.), Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области (2020 г.), Почетной грамотой Законодательного Собрания Новосибирской области (2023 г.).

Является кандидатом в мастера спорта по борьбе самбо.

В 2007 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет по специальностям «История» и «Социальная педагогика».

С 2007 по 2009 годы служил в Вооруженных Силах Российской Федерации.

С 2009 по 2011 годы работал учителем истории и обществознания в МБОУ лицей г. Татарска Новосибирской области.

С 2011 по 2015 годы работал директором, учителем истории и обществознания в МБОУ СОШ №10 г. Татарска Новосибирской области.

С 2015 года директором, учителем истории и обществознания в МБОУ лицей г. Татарска Новосибирской области.

1 ноября 2020 года был назначен первым заместителем главы администрации Татарского района.

В феврале 2023 года назначен и.о. главы администрации Сузунского района.