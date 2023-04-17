15 апреля в Новосибирской области стартует голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2024 г. На голосование представлены объекты в Барабинске, Бердске, Искитиме, Карасуке, Краснообске, Куйбышеве, Новосибирске, Оби, Татарске и Тогучине. Голосование будет проходить до 31 мая. Принять участие в голосовании на единой онлайн-платформе 54.gorodsreda.ru сможет любой житель старше 14 лет, авторизовавшись через сайт «Госуслуг». Объекты для голосования были названы 15 апреля. В Татарске это тротуары: пешеходная зона вдоль ул. А. Матросова и ул. Садовой общей протяженностью 3 тыс. 440 метров и пешеходная зона вдоль улицы Закриевского и ул. Пограничной общей протяженностью 1 тыс. 760 метров. Благоустройство подразумевает устройство пешеходных дорожек, устройство зон отдыха (карманов со скамейками), озеленение (посадка кустарников).

Проголосовать можно здесь https://54.gorodsreda.ru/objects