Тысячи людей помогают фронту. Кто-то шьёт носилки для раненых, кто-то вяжет и шьёт теплые вещи, кто-то плетёт маскировочные сети для бойцов СВО. Но, к сожалению, тёплые вещи не спасут 100% от холода в окопе без обогрева.





На фронт нужны прямо сейчас окопные свечи или что-то подобное для обогрева в большом количестве. Основная функция окопной свечи - это лампочка, и плитка, и маленькая печка. Свеча – это своеобразный символ домашнего очага. Вот и мы, решили не оставаться в стороне, пока наши герои защищают нас на фронте, наш с вами святой долг – обеспечить им надёжный тыл.

Педагоги и воспитанники Центра помощи детям начали выполнять работу по реализации проекта «Огонёк из дома» по изготовлению окопных свечей в форме безвозмездного труда в рамках реализации программы «Со мной регион успешнее» на средства субсидии из областного бюджета Новосибирской области.

На первом этапе реализации проекта проведены организационные мероприятия: разработан и утверждён дизайн свечи и этикетки; закуплен материал для изготовления 200 свечей. На занятии дети нарисовали этикетки для свечей, вложив в них не только творчество, но и душевное тепло.

Воспитанники совместно с педагогами приняли участие в онлайн-встречах с областными волонтёрами по изготовлению окопных свечей, а затем начали делать их сами для бойцов спецоперации. На данном этапе совместными усилиями детей и взрослых было изготовлено 40 свечей.

Юля Ахмедшина и Марина Дементьева, воспитатели