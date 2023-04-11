Собственный бизнес – это достаточно сложное и затратное, но, в тоже время, достаточно интересное дело. Благодаря этому можно проверить силу своего характера и реально оценить возможности и, чтобы достичь успеха, придется преодолеть много трудностей. Но оно того стоит, поскольку, только свое дело позволит Вам получить полную финансовую независимость.

Для открытия и развития собственного дела государственную социальную помощь в рамках социального контракта на организацию предпринимательской деятельности можно получить, обратившись в Центр занятости населения г. Татарска или в Центр социальной поддержки населения Татарского района.

Размер максимальной выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности составляет не более 350 тыс. руб., которые можно потратить на оборудование, расходные материалы, аренду. Ограничений по видам бизнеса нет: можно организовать станцию технического обслуживания (СТО), заняться разведением личного подсобного хозяйства и приобрести КРС, птицу, заняться работами по ремонту и внутренней отделке помещений — главное, чтобы это было законно. Человек может быть уже зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или самозанятый, а может получить один из этих статусов после заключения социального контракта.

Что для этого необходимо:

1.Обратиться в Центр занятости населения г. Татарска;

2.Составить бизнес-план с расчетами и подробным описанием планируемой деятельности;

3.Принять участие в комиссии по рассмотрению бизнес-плана;

4.Собрать пакет документов для заключения социального контракта;

5.Зарегистрировать деятельность, получить социальную помощь на основании социального контракта и приступить к работе. Такая финансовая помощь государства выдается на безвозмездной основе, но предприниматель должен предоставить в контролирующие органы отчет о целевом использовании выделенных денежных средств.

Если Вас заинтересовало данное предложение можете обратиться в центр занятости населения г. Татарска по адресу г. Татарск, ул. Смирновская, 97, кабинет №2 или позвонить по телефонам 8 (383 64) 2-13-06, 8-991-376-65-63.