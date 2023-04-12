15 апреля в городе Татарске стартует голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2024 году.

Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства пройдет в период с 15 апреля по 31 мая 2023 года. «В этом году в нашем регионе голосование будет проведено в 10 городах, в том числе в Татарске. Объекты для голосования будут названы 15 апреля. Как и прошлом году, голосование пройдет на единой онлайн-платформе 54.gorodsreda.ru», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Министр пояснил, что голосование за объекты благоустройства в Новосибирской области проводится ежегодно. Как и в предыдущие годы, жителям будет предложено выбрать объекты для благоустройства, виды работ на общественном пространстве или название нового парка, сквера. Для голосования предложены объекты Барабинска, Бердска, Искитима, Карасука, Краснообска, Куйбышева, Новосибирска, Оби, Татарска, Тогучина.

При этом, принять участие в голосовании на единой онлайн-платформе сможет любой житель России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт «Госуслуг», тем самым к голосованию за объекты могут присоединиться жители любых населенных пунктов.